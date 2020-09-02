Защитник «Лейпцига» Упамекано сообщил, что ведет переговоры с другими клубами. Им интересуется «МЮ»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано заявил, что ведет переговоры с другими клубами.

— Я продлил контракт с «Лейпцигом», но несколько клубов мной интересуются, — цитирует Goal.com Упамекано. — Я общаюсь с этими клубами, у меня есть время. Посмотрим, что произойдет дальше.

В сезоне-2019/20 Упамекано провел за «Лейпциг» 38 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Манчестер Юнайтед».