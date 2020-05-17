Защитник «Боруссии» из Дортмунда выбыл до конца сезона

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о травме защитника Дана-Акселя Загаду после матча 26-го тура бундеслиги с «Шальке» (4:0). 20-летний француз получил повреждение наружной коллатеральной связки левого колена на тренировке в апреле.

— Загаду уже не сыграет в оставшейся части сезона, — приводит слова Фавра Sportbuzzer.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей в чемпионате Германии: на его счету один гол и одна результативная передача.

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