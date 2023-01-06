Защитник «Баварии» выбыл на неопределенный срок из-за перикардита

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи выбыл на неопределенный срок из-за перикардита, сообщает пресс-служба клуба.

Марокканский защитник сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022.

Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник «Баварии» провел 11 матчей в бундеслиге, в которых сделал 3 голевых передачи.