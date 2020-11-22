Вратарь «Байера» забил нелепый автогол. Видео
10:14
Вратарь «Байера» Лукаш Храдецки в матче против «Арминии» (2:1) допустил грубую ошибку.
На 47-й минуте встречи финский голкипер получил передачу назад от защитника и на линии вратарской не попал по мячу, после чего тот оказался в сетке.
«Байер» занимает третье место в нынешнем сезоне бундеслиги, набрав 18 очков в восьми матчах.
This own goal by Lukas Hradecky. ?? pic.twitter.com/zn2Vt9NOrF— Sportsnet (@Sportsnet) November 21, 2020
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