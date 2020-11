Вратарь «Байера» забил нелепый автогол. Видео

Вратарь «Байера» Лукаш Храдецки в матче против «Арминии» (2:1) допустил грубую ошибку.

На 47-й минуте встречи финский голкипер получил передачу назад от защитника и на линии вратарской не попал по мячу, после чего тот оказался в сетке.

«Байер» занимает третье место в нынешнем сезоне бундеслиги, набрав 18 очков в восьми матчах.

This own goal by Lukas Hradecky. ?? pic.twitter.com/zn2Vt9NOrF