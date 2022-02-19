Гол Крамарича принес «Хоффенхайму» победу над «Вольфсбургом»
«Хоффенхайм» победил «Вольфсбург» в матче бундеслиги
«Хоффенхайм» одержал победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 23-го тура бундеслиги.
Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге.
В составе гостей забитыми мячами отметились Якоб Ларсен и Андрей Крамарич. У хозяев единственный гол на счету Йонаса Винда.
В другой игре 23-го тура «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» со счетом 2:1.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
6
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|1 : 0
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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