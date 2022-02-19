Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:23

Гол Крамарича принес «Хоффенхайму» победу над «Вольфсбургом»

«Хоффенхайм» победил «Вольфсбург» в матче бундеслиги
Карен Саркисян
Корреспондент

«Хоффенхайм» одержал победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 23-го тура бундеслиги.

Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге.

В составе гостей забитыми мячами отметились Якоб Ларсен и Андрей Крамарич. У хозяев единственный гол на счету Йонаса Винда.

В другой игре 23-го тура «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» со счетом 2:1.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
19 февр, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Хоффенхайм
Голы
Винн, 36 (1:0), Брун Ларсен, 73 (1:1), Крамарич, 78 (1:2)
Вольфсбург
Кастелс Брукс Борнау (Нмеча, 83) Лакруа Руссийон (Бялек, 90) Вранкс (Герхардт, 64) Арнольд Баку Крузе Филипп (Лукебакио, 65) Винн
Хоффенхайм
Бауманн Хюбнер Фогт (Нордтвейт, 43) Пош (Брун Ларсен, 70) Раум Баумгартнер Самассеку (Руди, 70) Крамарич Бебу Рюттер (Акпогума, 86) Даббур (Кадержабек, 46)
Предупреждения
Филипп 11’  -  Брун Ларсен 87’, Раум 90’
Судьи
Цвайер (Германия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Вольфсбург
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»

«Штутгарт» и «Бохум» сыграли вничью, «Арминия» одержала победу над «Унионом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
6
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 1 : 0
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 1 : 2
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости