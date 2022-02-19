Гол Крамарича принес «Хоффенхайму» победу над «Вольфсбургом»

«Хоффенхайм» одержал победу над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 23-го тура бундеслиги.

Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге.

В составе гостей забитыми мячами отметились Якоб Ларсен и Андрей Крамарич. У хозяев единственный гол на счету Йонаса Винда.

В другой игре 23-го тура «Фрайбург» на выезде победил «Аугсбург» со счетом 2:1.