Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»
Руководство «Боруссии» провело кризисное совещание после поражения от «Рейнджерс» (2:5) в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщает Sky Sport 18 февраля.
По информации источника, Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель встретились с главным тренером Марко Розе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Отмечается, что в дортмундском клубе в данный момент не обсуждают увольнение Розе. При этом руководство может уволить тренера, если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов.
После 22 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть баллов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
6
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
12
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|- : -
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4