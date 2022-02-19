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Сегодня, 17:46

Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»

Руководство «Боруссии» может уволить тренера Розе в случае непопадания в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент

Руководство «Боруссии» провело кризисное совещание после поражения от «Рейнджерс» (2:5) в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщает Sky Sport 18 февраля.

По информации источника, Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель встретились с главным тренером Марко Розе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что в дортмундском клубе в данный момент не обсуждают увольнение Розе. При этом руководство может уволить тренера, если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов.

После 22 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть баллов.

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/bvb-news-verantwortliche-komme-nach-debakel-zusammen/12544763/34130

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
6
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 22 9 7 6 29-30 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
12
 Арминия 22 4 10 8 21-29 22
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 - : -
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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