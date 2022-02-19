Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»

Руководство «Боруссии» может уволить тренера Розе в случае непопадания в Лиге чемпионов

Руководство «Боруссии» провело кризисное совещание после поражения от «Рейнджерс» (2:5) в первом матче 1/16 Лиги Европы, сообщает Sky Sport 18 февраля.

По информации источника, Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель встретились с главным тренером Марко Розе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что в дортмундском клубе в данный момент не обсуждают увольнение Розе. При этом руководство может уволить тренера, если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов.

После 22 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть баллов.