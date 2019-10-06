«Вердер» ушел от поражения в игре с «Айнтрахтом»

В матче седьмого тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вердером» (2:2). Бременцы ушли от поражения в компенсированное время.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Вердер» — 2:2 (0:1)

Голы: Классен, 27 (0:1). Роде, 55 (1:1). Андре Силва, 88 (2:1). Рашица, 90+1 — с пенальти (2:2).

«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Роде, Костич, Соу, Камада (Гачинович, 84), Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Нури Шахин, Гросс, Классен (Ланг, 90+3), Биттенкурт (Баргфреде, 84), М.Эггештайн, Рашица, Саджент (Голлер, 72).

Предупреждения: Хинтереггер, 40. Рашица, 43. Хасебе, 90.

Судья: Винкманн (Германия).

6 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».