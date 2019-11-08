Венгер намерен провести переговоры с Румменигге, чтобы возглавить «Баварию»

Французский специалист Арсен Венгер настроен на переговоры с председателем совета директоров «Баварии» Карлом-Хайнцем Румменигге, сообщает beIN Sports.

Ранее в СМИ сообщали, что Венгер выбыл из списка возможных кандидатов на пост главного тренера мюнхенского клуба.

Сам 70-летний француз сказал beIN Sports, что беседовал с Румменигге 4-5 минут.

Помимо Венгера, в список кандидатов на пост главного тренера «Баварии» входят Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью.

3 ноября «Бавария» уволила Нико Ковача после поражения в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5). И.о. главного тренера был назначен Ханс-Дитер Флик.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии.