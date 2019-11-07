«Бавария» отказалась от кандидатуры Венгера

В «Баварии» не намерены приглашать в клуб экс-главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, утверждает Sky in Germany.

Пост главного тренера «Баварии» освободился 3 ноября после того, как в отставку был отправлен хорватский специалист Нико Ковач. Венгер был заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию», и позвонил с этим вопросом председателю правления немецкого клуба Карлу-Хайнцу Румменигге, но французскому специалисту ответили отказом.

Сообщается, что «Баварией» может продолжить руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. Летом 2020 года мюнхенцы рассчитывают попытаться пригласить в клуб Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», или главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля.

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