В менхенгладбахской «Боруссии» объяснили, почему назначили Фарке главным тренером команды

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера команды.

«Мы подписали контракт с тренером, который отлично подходит для выбранного нами пути развития клуба. Ожидаем, что вместе с Фарке «Боруссия» добьется серьезных достижений», — приводит пресс-служба клуба слова Виркуса.

Сегодня, 4 июня «Боруссия» объявила о заключении контракта с Фарке до конца сезона-2024/25.

В январе 45-летний немец возглавил «Краснодар», но в марте покинул российский клуб, не проведя с ним ни одного официального матча.