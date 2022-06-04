«Бавария» готова продать Левандовского из-за опасений, что игрок сам разорвет контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в скором времени может покинуть мюнхенский клуб, утверждает Bild. Игроком интересуется «Барселона».

По данным источника, руководство команды готово продать форварда из-за опасений, что он разорвет контракт с клубом. Футболист может расторгнуть долгосрочный договор по достижении 28 лет. В случае разрыва соглашения, ему придется выплатить зарплату за последний год соглашения — 24 миллиона евро.

Поляком также интересовались «Реала», «ПСЖ» и «Челси». Однако сам футболист хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. «Барсе» и «Баварии» необходимо согласовать экономические проблемы.