В ближайшие дни «Бавария» объявит о переходе Лаймера и Геррейру

«Бавария» подпишет полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера и защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, объявление о переходе запланировано на ближайшие два дня. Возможно, в пятницу. Оба игрока перейдут в клуб в статусе свободных агентов.

26-летний Лаймер в минувшем сезоне сыграл за «Лейпциг» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Он играет за клуб с 2017 года.

29-летний Геррейру в сезоне-2022/23 провел в составе «Боруссии» 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач. Он находится в команде с 2016 года.