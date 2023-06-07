Защитник «Боруссии» Дортмунд Геррейру бесплатно переходит в «Баварию» — контракт до 2026 года

«Бавария» подпишет контракт с защитником «Боруссии» Дортмунд Рафаэлом Геррейру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, соглашение с 29-летним португальцем будет рассчитано до 2026 года. Он перейдет на правах свободного агента, так как действие его контракта с «Боруссией» истекает 30 июня этого года.

В этом сезоне футболист провел за клуб 36 матчей, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.