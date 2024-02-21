В «Баварии» прокомментировали решение расстаться с Тухелем

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен объяснил решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем в конце сезона.

«В ходе хорошей, открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель — разработать новое футбольное направление с новым главным тренером к сезону-2024/25. До этого времени каждый сотрудник клуба призван добиваться максимальных результатов в Лиге чемпионов и бундеслиге. Я также однозначно призываю команду к ответственности в этом отношении. В Лиге чемпионов, в частности, после поражения 1:0 в первом матче с «Лацио» мы уверены, что выйдем в четвертьфинал на переполненной «Альянц Арене» при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Дрезена сайт клуба.

21 февраля «Бавария» объявила, что Тухель покинет пост главного тренера клуба в конце сезона-2023/24.

Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков в 22 матчах.