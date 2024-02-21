Тухель хочет вернуться в Англию и следит за ситуацией в «Ливерпуле» и «МЮ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассматривает возвращение в Англию в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 50-летний немец следит за ситуацией в «Ливерпуле», который летом покинет Юрген Клопп. Также он осведомлен, что новый тренер может понадобиться «Манчестер Юнайтед» или сборной Англии.

В среду, 21 февраля, «Бавария» объявила, что Тухель освободит свой пост в конце сезона. Мюнхенцы потерпели три поражения подряд в последних матчах, уступив «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3).

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. До этого он тренировал «Челси», «ПСЖ», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».