Тухель: «До конца сезона я продолжу делать все, чтобы добиться успеха с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал свой уход из клуба в конце сезона-2023/24.

«Мы договорились, что завершим наши рабочие отношения в конце этого сезона. До этого момента я, конечно, продолжу делать все возможное вместе со своим тренерским штабом, чтобы добиться максимального успеха», — приводит слова Тухеля сайт клуба.

50-летний специалист возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков в 22 матчах. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.