Тухель: «До конца сезона я продолжу делать все, чтобы добиться успеха с «Баварией»
Тухель прокомментировал свой уход из «Баварии» в конце сезона
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал свой уход из клуба в конце сезона-2023/24.
«Мы договорились, что завершим наши рабочие отношения в конце этого сезона. До этого момента я, конечно, продолжу делать все возможное вместе со своим тренерским штабом, чтобы добиться максимального успеха», — приводит слова Тухеля сайт клуба.
50-летний специалист возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков в 22 матчах. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|23
|19
|4
|0
|59-16
|61
|
2
|Бавария
|23
|17
|2
|4
|63-26
|53
|
3
|Штутгарт
|23
|15
|2
|6
|52-29
|47
|
4
|Боруссия Д
|23
|11
|8
|4
|46-30
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|23
|12
|4
|7
|49-30
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|10
|5
|36-30
|34
|
7
|Хоффенхайм
|23
|8
|6
|9
|41-43
|30
|
8
|Вердер
|23
|8
|6
|9
|32-35
|30
|
9
|Фрайбург
|23
|8
|5
|10
|30-42
|29
|
10
|Хайденхайм
|23
|7
|7
|9
|33-40
|28
|
11
|Аугсбург
|23
|6
|8
|9
|33-41
|26
|
12
|Боруссия М
|23
|6
|7
|10
|41-45
|25
|
13
|Вольфсбург
|23
|6
|7
|10
|28-36
|25
|
14
|Унион Б
|23
|7
|4
|12
|23-37
|25
|
15
|Бохум
|23
|5
|10
|8
|28-46
|25
|
16
|Кельн
|23
|3
|8
|12
|16-37
|17
|
17
|Майнц
|23
|2
|9
|12
|18-37
|15
|
18
|Дармштадт
|23
|2
|7
|14
|24-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.03
|22:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|2.03
|17:30
|
Дармштадт – Аугсбург
|- : -
|2.03
|17:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия М
|- : -
|2.03
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|2.03
|20:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|3.03
|17:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|3.03
|19:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|19
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0
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