Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:20

В «Баварии» прокомментировали продление контрактов с Нойером и Ульрайхом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал продление контрактов с голкиперами Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Оба футболиста останутся в клубе до лета 2025 года.

«Мы очень рады, что Нойер и Ульрайх останутся с нами после окончания текущего сезона. Мануэль — наш капитан и уже много лет является лучшим вратарем мира. Свен тоже продемонстрировал свой высокий уровень в последние месяцы, пока Нойер был недоступен», — цитирует Фройнда официальный сайт команды.

После 12 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка.

Мануэль Нойер
Свен Ульрайх
ФК Бавария
0
Читайте также
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нойер поделился эмоциями от нового контракта с «Баварией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 - : -
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 9 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 10 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 5 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости