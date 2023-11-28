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Сегодня, 21:13

Нойер поделился эмоциями от нового контракта с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после продления контракта с клубом. Его новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я рад остаться в «Баварии» еще на один год. После длительной травмы я снова в деле. Мне очень нравится быть здесь. Я уверен, что вместе с болельщиками мы сможем достичь наших целей, включая участие в финале Лиги чемпионов 2025 года, который пройдет в Мюнхене, — цитирует Нойера пресс-служба мюнхенцев.

В этом сезоне 37-летний голкипер сыграл в шести матчах с учетом всех турниров и в трех из них не пропустил ни одного мяча.

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«Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером

В «Баварии» прокомментировали продление контрактов с Нойером и Ульрайхом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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31 тур
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1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 - : -
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Штутгарт

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

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Хави Симонс

РБ Лейпциг

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Дармштадт

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Куадио Коне

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