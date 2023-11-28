Нойер поделился эмоциями от нового контракта с «Баварией»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями после продления контракта с клубом. Его новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я рад остаться в «Баварии» еще на один год. После длительной травмы я снова в деле. Мне очень нравится быть здесь. Я уверен, что вместе с болельщиками мы сможем достичь наших целей, включая участие в финале Лиги чемпионов 2025 года, который пройдет в Мюнхене, — цитирует Нойера пресс-служба мюнхенцев.

В этом сезоне 37-летний голкипер сыграл в шести матчах с учетом всех турниров и в трех из них не пропустил ни одного мяча.