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Нагельсманн признан лучшим тренером мира до 40 лет по версии портала FourFourTwo, Тедеско — третий

Руслан Минаев
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет.

Его возглавил Юлиан Нагельсманн, который сейчас тренирует сборную Германии.

В тройку попали главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и экс-наставник «Спартака», а ныне тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни замыкает список из 7 специалистов.

Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

28 ноября FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века.

Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.

Венсан Компани
Уэйн Руни
Футбол
Доменико Тедеско
Юлиан Нагельсманн
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 - : -
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
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 - : -
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Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
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Лерой Сане

Бавария

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Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

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Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

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Куадио Коне

Боруссия М

 5 1 2
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