Нагельсманн признан лучшим тренером мира до 40 лет по версии портала FourFourTwo, Тедеско — третий

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира в возрасте до 40 лет.

Его возглавил Юлиан Нагельсманн, который сейчас тренирует сборную Германии.

В тройку попали главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим и экс-наставник «Спартака», а ныне тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни замыкает список из 7 специалистов.

Рейтинг лучших тренеров мира до 40 лет по версии FourFourTwo:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен Аморим («Спортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан Компани («Бернли»)

5. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

28 ноября FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века.

Ранее Анри был признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.