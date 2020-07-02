В «Баварии» объяснили, почему никогда не приглашали Клоппа

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему мюнхенцы никогда не делали предложения возглавить команду главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Ранее в бундеслиге он работал с дортмундской «Боруссией».

— Всякий раз, когда мы искали нового тренера, Юрген Клопп уже заключил контракт с кем-то другим, — цитирует Румменигге Sport Bild. - Но не забывайте: в течение последних нескольких лет у нас были лучшие специалисты — Юпп Хайнкес, Пеп Гвардьола, Луи ван Гаал и теперь Ханси Флик. Когда вы ищете тренера, должно быть правильное время. Я всегда знал, что Юрген является одним из 3-4 лучших специалистов в Европе.

Я был рад за него, когда он выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Теперь рад за его победу в премьер-лиге. Но я все еще помню, как во время нашего банкета в прошлом сезоне мой коллега Питер Мур сказал: «Победа в АПЛ на самом деле важнее для них, чем победа в Лиге чемпионов, потому что они ждали 30 лет. Я не мог в это поверить. Юрген Клопп — отличный тренер и человек, он не смотрит свысока на других и не рассказывает всем, какой он потрясающий парень. Он такой, но не подчеркивает этого.