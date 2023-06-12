Упамекано не собирается покидать «Баварию», несмотря на интерес других клубов

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано планирует продолжать выступления за мюнхенский клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, несколько клубов проявляет интерес к 24-летнему защитнику, но он не собирается покидать «Баварию».

Упамекано выступает за мюнхенцев с 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.