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Зоммер: «У меня есть еще два года по контракту с «Баварией», чему я очень рад»

Мария Гусева
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Голкипер «Баварии» Янн Зоммер высказался о своем будущем в мюнхенском клубе.

«У меня еще есть два года по контракту с «Баварией», чему я очень рад, — цитирует 20 Minutes Зоммера. — Поэтому я спокоен. Сейчас я в сборной, потом будет небольшой отпуск, и я подумаю о будущем. Многое происходило, особенно за пределами поля. Конечно, были вещи, которые могли бы сложиться лучше. Но, выиграв чемпионский титул, мы достигли одной цели. В целом я доволен. Это было очень полезное время, которым я наслаждался».

34-летний швейцарец перешел в «Баварию» в январе этого года из гладбахской «Боруссии». Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Зоммер провел за мюнхенцев 25 матчей, пропустил 31 мяч и 8 раз сыграл на ноль.

Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
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Упамекано не собирается покидать «Баварию», несмотря на интерес других клубов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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34 тур
27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 1 : 1
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 1 : 0
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
 1 : 2
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 16
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 24 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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