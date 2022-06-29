«Унион» планирует заменить Авонийи лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии

«Унион» нашел замену ушедшему в «Ноттингем Форест» форварду Тайво Авонийи, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, берлинский клуб собирается подписать нападающего «Янг Бойз» Джордана Сибачо за сумму около 6 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Сибачо забил 27 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Янг Бойз» во всех турнирах. 26-летний американец с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.