«Унион» планирует заменить Авонийи лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии
«Унион» нашел замену ушедшему в «Ноттингем Форест» форварду Тайво Авонийи, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По информации источника, берлинский клуб собирается подписать нападающего «Янг Бойз» Джордана Сибачо за сумму около 6 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Сибачо забил 27 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Янг Бойз» во всех турнирах. 26-летний американец с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.
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14
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15
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16
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17
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|5.08
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Айнтрахт Ф – Бавария
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
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Боруссия Д – Байер
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Кельн – Шальке
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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Унион Б – Герта
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Вольфсбург – Вердер
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