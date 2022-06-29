Мане не стал рассуждать по поводу возможного ухода Левандовски из «Баварии»

Новичок «Баварии» Садио Мане поделился мнением по поводу возможного перехода Роберта Левандовски в «Барселону» этим летом.

«Левандовски — один из лучших в мировом сезоне, в этом нет сомнений. Но я не тот, кто должен говорить о его будущем и о правильности его выбора», — заявил Мане в интервью Sport Bild.

Сообщалось, что в ближайшие две недели «Барселона» объявит о трансфере поляка. «Бавария» не спешит расставаться с форвардом.