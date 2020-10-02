«Унион Берлин» разгромил «Майнц»

«Унион Берлин» в матче 3-го тура бундеслиги разгромил «Майнц» (4:0). В первом тайме болельщики увидели лишь один мяч, на 13-й минуте отличился Макс Крузе. Зато после перерыва хозяева продолжили начатое. Поочередно в воротах гостей отличились Маркус Ингвартсен, Марвин Фридрих и Йоэль Похьянпало.

Эта победа стала для подопечных Урса Фишера первой в новом сезоне, «Майнц» же проиграл все три игры.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Унион Б» — «Майнц» — 4:0 (1:0)

Голы: Крузе, 13 (1:0). Ингвартсен, 49 (2:0). Фридрих, 63 (3:0). Похьянпало, 64 (4:0).

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 69), Кнохе, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Андрих (Грисбек, 82), Премель, Крузе (Бюльтер, 64), Беккер (Похьянпало, 64), Ингвартсен (Эндо, 81).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Хак, Мвене (Кариколь, 71), Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Килиан, 71), Кунде (Небель, 60), Боэтиус, Онисиво, Матета (Буркардт, 60).

Предупреждения: Триммель, 32. Матета, 53. Латца, 59. Боэтиус, 67. Сен Жюст, 77.

Судья: Штегеманн.

2 октября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».