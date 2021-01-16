«Унион» минимально обыграл «Байер»

«Унион» выиграл у «Байера» в матче 16-го тура чемпионата Германии (1:0). Единственный мяч забил нападающий Седрик Тойхерт.

«Унион» поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Байер» идет на 3-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

16-й тур

«Унион Б» — «Байер» — 1:0 (0:0)

Гол: Тойхерт, 88.

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Андрих, Премель, Беккер (Тойхерт, 24. Рюерсон, 90), Авонийи (Бюльтер, 76), Ингвартсен.

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Синкгравен, Тапсоба, Баумгартлингер (Арангис, 70), Демирбай, Амири, Шик (Аларио, 69), Бэйли, Диаби.

Предупреждения: Та, 43. Фридрих, 52. Амири, 90.

Судья: Бадштюбнер.

15 января. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».