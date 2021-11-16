Киммих, Мусиала и Гнабри вылечились от коронавируса
Три из четырех футболистов «Баварии» вылечились от коронавируса
15:09
Несколько игроков «Баварии» вылечились от коронавируса, сообщает MiaSanMia. Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Джамале Мусиала сдали отрицательные тесты на ковид. Никлас Зюле все еще находится на карантине с легкими симптомами.
По данным источника, 16 ноября Мусиала и Гнабри приступят к тренировкам с командой. Киммих пропустит занятие по личным причинам.
19 ноября «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Начало — в 22.30 мск.
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