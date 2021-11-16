Киммих, Мусиала и Гнабри вылечились от коронавируса

Несколько игроков «Баварии» вылечились от коронавируса, сообщает MiaSanMia. Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Джамале Мусиала сдали отрицательные тесты на ковид. Никлас Зюле все еще находится на карантине с легкими симптомами.

По данным источника, 16 ноября Мусиала и Гнабри приступят к тренировкам с командой. Киммих пропустит занятие по личным причинам.

19 ноября «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Начало — в 22.30 мск.