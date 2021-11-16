Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Киммих, Мусиала и Гнабри вылечились от коронавируса

Три из четырех футболистов «Баварии» вылечились от коронавируса
15:09
Теги:

Несколько игроков «Баварии» вылечились от коронавируса, сообщает MiaSanMia. Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Джамале Мусиала сдали отрицательные тесты на ковид. Никлас Зюле все еще находится на карантине с легкими симптомами.

По данным источника, 16 ноября Мусиала и Гнабри приступят к тренировкам с командой. Киммих пропустит занятие по личным причинам.

19 ноября «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Начало — в 22.30 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
0