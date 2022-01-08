Нагельсманн: «Бавария» была ближе к победе, чем Гладбах»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).
«На самом деле мы были ближе к победе, чем Гладбах. Поражения никогда не бывают приятными. Мы очень хорошо провели первые 25 минут, но то, как мы упустили лидерство, было полным безумием. Во втором тайме мы играли достойно и имели много моментов. В отличие от кубкового матча, мы не заслуживали поражения», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.
«Бавария» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боруссия» с 22 очками — на 12-й строчке.
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