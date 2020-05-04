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У игрока дрезденского «Динамо» обнаружили коронавирус, он отправился на карантин

18:49
Стадион в Дрездене. Фото ФК "Динамо" (Дрезден).
Стадион в Дрездене. Фото ФК "Динамо" (Дрезден).
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Один из футболистов «Динамо» (Дрезден) сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Его имя не указано.

Также сообщается, что игрок помещен на карантин на 14 дней. Заболевание проходит бессимптомно. Ранее была опубликована информация, что в результате первой волны тестирования вирус был обнаружен у десяти игроков первой и второй бундеслиг.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.

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