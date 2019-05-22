Торган Азар горд стать игроком дортмундской "Боруссии"

Нападающий Торган Азар прокомментировал свой переход из менхенгладбахской "Боруссии" в дортмундскую "Боруссию". 26-летний форвард подписал контракт до 30 июня 2024 года. Детали сделки не разглашаются по соглашению сторон.

– Я благодарен за пять удивительных лет в "Боруссии" Менхенгладбах и за очень приятные воспоминания, – приводит пресс-служба клуба слова Азара. – Сейчас пришло самое подходящее время, чтобы сделать следующий шаг в моей карьере. Я горд стать игроком "Боруссии" Дортмунд. Это топ-клуб с невероятными болельщиками.

В минувшем сезоне Азар забил 13 голов в 35 матчах за Менхенгладбах и отдал 12 передач. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

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