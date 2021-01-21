Топ-клубы Англии хотят купить перспективного юниора «Баварии»

Английский полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала попал в сферу интересов трех английских грандов, сообщает Goal.

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» намерены приобрести 17-летнего полузащитника немецкого клуба. Мусиала пробился в основную команду по ходу прошлого сезона. В этом году он стал играть еще больше и захотел увеличения зарплаты до 100 тысяч фунтов в неделю, чего «Бавария» давать ему не собирается.

Мусиала пришел в «Баварию» из «Челси» в 2019 году. Футболист родился в Штутгарте и играл за молодежные сборные Англии и Германии. Сейчас он выступает за команду Англии до 21 года. В текущем сезоне Мусиала забил три мяча в 13 матчах бундеслиги.