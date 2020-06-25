Защитник «Боруссии» Тома Менье поделился впечатлениями от перехода в дортмундский клуб.

25 июня 28-летний бельгиец подписал контракт с клубом до лета 2024 года, перейдя из «ПСЖ».

— «Боруссия» играет именно в тот футбол, в который я хочу играть: захватывающий, аутентичный и естественный, — цитирует Менье официальный сайт клуба. — «Боруссия» известна своими потрясающими фанатами, и атмосфера во время игры за «ПСЖ» на «Сигнал Идуна Парк» действительно повлияла на мое решение. Я амбициозен, и, как и в случае с «Брюгге» и «ПСЖ», я хотел бы выиграть титулы с дортмундцами.