Тиагу не сыграет против «Боруссии Д»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик сообщил, что полузащитник команды, Тиагу Алькантара не успеет восстановиться от мышечного повреждения к матчу 28-го тура бундеслиги против «Боруссии Д».

— Сегодня Тиагу не тренировался, — приводит Goal.com слова Флика. — К сожалению, он не сможет принять участие в матче против «Боруссии».

Алькантара пропустит вторую встречу подряд — в субботу он не попал в заявку на матч 27-го тура бундеслиги против франкфуртского «Айнтрахта» (5:2). 29-летний испанец заработал повреждение во время первого матча после возобновления сезона против «Униона» (2:0).

На счету Тиагу 3 гола и 2 результативных передачи в 33 матчах за «Баварию» в сезоне-2019/20.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,20, победа «Баварии» — 1,90.