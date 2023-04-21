Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о шансах команды на победу в бундеслиге.

За шесть туров до конца сезона клуб располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.

«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов. Нам нужно приложить все усилия и воспользоваться этим шансом. Начать следует уже с предстоящего матча», — заявил Терзич перед матчем с «Айнтрахтом».

«Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году.