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Сегодня, 07:53

Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»

Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о шансах команды на победу в бундеслиге.

За шесть туров до конца сезона клуб располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.

«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов. Нам нужно приложить все усилия и воспользоваться этим шансом. Начать следует уже с предстоящего матча», — заявил Терзич перед матчем с «Айнтрахтом».

«Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Зоран Терзич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 17 8 3 78-30 59
2
 Боруссия Д 28 18 3 7 62-39 57
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
7
 Айнтрахт Ф 28 11 9 8 49-41 42
8
 Майнц 28 11 9 8 46-39 42
9
 Вольфсбург 28 10 10 8 46-36 40
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 28 7 11 10 37-46 32
12
 Вердер 28 9 5 14 43-54 32
13
 Хоффенхайм 28 8 5 15 38-47 29
14
 Аугсбург 28 8 5 15 37-53 29
15
 Бохум 28 8 3 17 31-61 27
16
 Штутгарт 28 5 9 14 35-50 24
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 28 5 7 16 33-55 22
Результаты / календарь
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21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
22.04 16:30
Герта – Вердер
 - : -
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Шальке
 - : -
23.04 18:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
23.04 20:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 11
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 24 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 25 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
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