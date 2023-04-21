Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о шансах команды на победу в бундеслиге.
За шесть туров до конца сезона клуб располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на два очка.
«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов. Нам нужно приложить все усилия и воспользоваться этим шансом. Начать следует уже с предстоящего матча», — заявил Терзич перед матчем с «Айнтрахтом».
«Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|
2
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|
3
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|
7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|
8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|
9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|
12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|
13
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|
14
|Аугсбург
|28
|8
|5
|15
|37-53
|29
|
15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|
16
|Штутгарт
|28
|5
|9
|14
|35-50
|24
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|- : -
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|24
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|25
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
Новости