Тен Хаг или Покеттино могут возглавить «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может быть уволен. Руководство мюнхенского клуба недовольном последними результатами команды и качеством ее игры, утверждает Sport.de.

В «Баварии» намерены провести переговоры с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом. Он является приоритетным вариантом для мюнхенцев, так как ранее уже работал с резервным составом «Баварии» в период с 2013 по 2015 годы.

Вторым кандидатом называется главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Заинтересованность в приглашении аргентинца имеется у спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича.

Нынешний контракт Нико Ковача с «Баварией» действует до лета 2021 года.

После девяти туров мюнхенская команда набрала 18 очков и занимает второе место в чемпионате Германии.

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