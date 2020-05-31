Сын Лилиана Тюрама после гола почтил память убитого афроамериканца

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам во время матча 29-го тура чемпионата Германии против «Униона» (4:1) почтил память убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Забив гол в ворота берлинцев, сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама встал на одно колено. В США спортсмены часто используют этот жест в знак протеста против расовой дискриминации.

Marcus Thuram taking a knee.



That's it.



That's the Tweet.



?pic.twitter.com/RgRUXRHQzi — Goal (@goal) May 31, 2020

Джордж Флойд — афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года из-за того, что белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в социальных медиа и транслировались СМИ.

После смерти Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют полицейских, в Миннеаполисе прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки. В штат Миннесота направлены около 500 военнослужащих Национальной гвардии США.