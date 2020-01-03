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Новости   //    Футбол   //    Германия

Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро

00:46
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Как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Боруссии» из Дотмунда Юлиан Вайгль перешел в «Бенфику». 24-летний немец подписал контракт до 2024 года.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.

Вайгль выступал за «Боруссию» с 2015 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей в чемпионате Германии, в которых он забил один гол.

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