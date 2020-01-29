Стала известна сумма отступных за Холанна в «Боруссии»

В контракте 19-летнего форварда Эрлина Холанна с дортмундской «Боруссией» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро, сообщает Sport Bild. По информации издания, этот пункт можно будет активировать через год, с открытием зимнего трансферного окна-2021.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в начале января 2020 года за 20 миллионов евро. Норвежец уже забил 5 мячей за немецкую команду, проведя на поле в общей сложности 59 минут. Контракт игрока с «Боруссией» действует до конца июня 2024 года.