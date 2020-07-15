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Шюррле прокомментировал разрыв контракта с «Боруссией»

13:30
Андре Шюррле. Фото Instagram
Андре Шюррле. Фото Instagram
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Нападающий Андре Шюррле прокомментировал свой уход из дортмундской «Боруссии». Ранее стало известно, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному соглашению.

— Оглядываясь назад, могу сказать, что за время в «Боруссии» у меня были взлеты и падения, но также я получил ценный опыт, как в спорте, так и в личном плане, — приводит пресс-служба дортмундского клуба слова Шюррле. — Хочу поблагодарить руководителей клуба и пожелать команде и ее особенным болельщикам всего наилучшего в будущем.

Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» летом 2016 года. Сезон-2019/20 29-летний немец провел в «Спартаке» на правах аренды, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.

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