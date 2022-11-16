Шупо-Мотинг признан лучшим игроком «Баварии» в октябре

Камерунский нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг признан лучшим игроком «Баварии» в октябре, сообщает сайт мюнхенцев.

За 33-летнего футболиста проголосовали 75% фанатов. Второе место в голосовании занял 19-летний Джамал Мусиала набрав 10%, до этого молодой футболист становился лучшим игроком месяца три раза подряд.

Шупо-Мотинг сыграл в октябре 8 матчей за «Баварию», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне камерунский форвард сыграл за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевых паса.