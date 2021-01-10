«Штутгарт» на выезде разгромил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии

«Штутгарт» в матче 15-го тура бундеслиги на выезде победил «Аугсбург» (4:1) и обошел соперника в турнирной таблице. По голу в составе «швабов» забили Иван Гонсалес, Силас, Гонсало Кастро и Даниэль Дидави, мяч престижа на счету Марко Рихтера.

После этой победы «Штутгарт» 10-й с 21 очком, у соперника — 19 очков и следующая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

15-й тур

«Аугсбург» — «Штутгарт» — 1:4 (0:2)

Голы: Гонсалес, 10 — с пенальти (0:1). Вамангитука, 29 (0:2). Рихтер, 46 (1:2). Кастро, 61 (1:3). Дидави, 87 (1:4).

«Аугсбург»: Гикевич, Оксфорд, Удуокхай, Йагу Амарал (Педерсен, 66), Калиджури, Штробль, Хедира (Грегорич, 46), Груэсо (Гумны, 66), Рихтер, Варгас (Хан, 66), Нидерлехнер (Саренрен-Базе, 86).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Штенцель, Соса, Кастро (Дидави, 77), Эндо (Клемент, 90), Мангаля, Климовиц (Ферстер, 77), Гонсалес (Кулибали, 86), Вамангитука (Калайджич, 86).

Предупреждения: Груэсо, 23. Антон, 32. Эндо, 50. Рихтер, 73.

Удаление: Рихтер, 76.

Судья: Шлагер.

10 января. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».