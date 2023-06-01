«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче чемпионата Германии
«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первой встрече за место в бундеслиге в следующем сезоне — 3:0.
Счет в матче открыл Константинос Мавропанос. На 51-й минуте встречи Джоша Вгноман удвоил преимущество своей команды, а через три минуты Серху Гирасси забил третий гол.
Ответный матч между командами состоится 5 июня.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Унион Б
|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
5
|Фрайбург
|34
|17
|8
|9
|51-44
|59
|
6
|Байер
|34
|14
|8
|12
|57-49
|50
|
7
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|11
|10
|58-52
|50
|
8
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|57-48
|49
|
9
|Майнц
|34
|12
|10
|12
|54-55
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|11
|10
|13
|52-55
|43
|
11
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
12
|Хоффенхайм
|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
|29
Результаты / календарь
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|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
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