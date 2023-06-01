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1 июня, 23:47

«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче чемпионата Германии

Виталий Косик
Корреспондент
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«Штутгарт» разгромил «Гамбург».
Фото Global Look Press

«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первой встрече за место в бундеслиге в следующем сезоне — 3:0.

Счет в матче открыл Константинос Мавропанос. На 51-й минуте встречи Джоша Вгноман удвоил преимущество своей команды, а через три минуты Серху Гирасси забил третий гол.

Ответный матч между командами состоится 5 июня.

Германия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 21:45. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
3:0
Гамбург

Футбол
ФК Гамбург
ФК Штутгарт
Бундеслига
3
0
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
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 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
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18
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Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
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Кельн – Бавария
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 12
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Амин Адли

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