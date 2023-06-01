«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первом стыковом матче чемпионата Германии

«Штутгарт» разгромил «Гамбург» в первой встрече за место в бундеслиге в следующем сезоне — 3:0.

Счет в матче открыл Константинос Мавропанос. На 51-й минуте встречи Джоша Вгноман удвоил преимущество своей команды, а через три минуты Серху Гирасси забил третий гол.

Ответный матч между командами состоится 5 июня.