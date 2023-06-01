«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Ольмо до 2027 года

Полузащитник Даниэль Ольмо подписал новый контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба немецкой команды.

Новое соглашение футболиста с немецким клубом будет действовать до июня 2027 года.

Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» в январе 2020 года.

В текущем сезоне 25-летний испанец сыграл за немецкий клуб 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.