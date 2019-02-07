"Шальке" вышел в 1/4 финала Кубка Германии

"Шальке" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 1/8 финала Кубка Германии (4:1). В составе гельзенкирхенцев дубль оформил Салиф Сане, а также по голу забили Марк Ут и Ахмед Кутуджу.

Кубок Германии

1/8 финала

"Шальке-04" - "Фортуна Д" - 4:1 (1:0)

Голы: Кутуджу, 29 (1:0). Сане, 48 (2:0). Ут, 53 (3:0). Хеннингс, 71 (3:1). Сане, 87 (4:1).

"Шальке-04": Ферманн, Брума, Сане, Калиджури, Очипка, Бенталеб (Маскарель, 70), Сердар, Маккенни, Ут, Матондо (Руди, 46), Кутуджу (Тойхерт, 80).

"Фортуна Д": Дробны, Зуттнер, Хоффманн, Каан Айхан, Моралес, Усами (Ковнацки, 56), Циммерманн, Штегер, Баркок (Финк, 65), Хеннингс, Дукш (Лукебакио, 56).

Предупреждения: Кутуджу, 22. Брума, 40. Ковнацки, 87.

Судья: Грефе.

6 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".