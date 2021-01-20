«Кельн» на последней минуте вырвал победу у «Шальке» и покинул зону вылета
«Шальке» принимал «Кельн» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Гости вырвали победу на последней минуте второго тайма — 2:1.
«Кельн» набрал 15 очков и покинул зону вылета. «Шальке» с 7 баллами остается на последней строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
17-й тур
«Шальке-04» — «Кельн» — 1:2 (0:1)
Голы: Кцихос, 31 (0:1). Хоппе, 57 (1:1). Тильманн, 90+3 (1:2).
«Шальке-04»: Ферманн, Настасич (Маскарель, 71), Колашинац (Очипка, 72), Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Раман (Бужеллаб, 72), Сердар, Харит, Ут, Хоппе.
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Озджан, 81), Кцихос (Каттербах, 46), Я.Хорн, Эхизибуэ (Реджбецай, 72), Борнау, Честич, Дрекслер (Тильманн, 88), Дуда (Арокодаре, 88), Скири, Вольф.
Предупреждения: Стамбули, 49. Бужеллаб, 89. Я.Хорн, 89.
Судья: Зиберт (Германия).
20 января. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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