«Кельн» на последней минуте вырвал победу у «Шальке» и покинул зону вылета

«Шальке» принимал «Кельн» в матче 17-го тура чемпионата Германии. Гости вырвали победу на последней минуте второго тайма — 2:1.

«Кельн» набрал 15 очков и покинул зону вылета. «Шальке» с 7 баллами остается на последней строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

17-й тур

«Шальке-04» — «Кельн» — 1:2 (0:1)

Голы: Кцихос, 31 (0:1). Хоппе, 57 (1:1). Тильманн, 90+3 (1:2).

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич (Маскарель, 71), Колашинац (Очипка, 72), Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Раман (Бужеллаб, 72), Сердар, Харит, Ут, Хоппе.

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор (Озджан, 81), Кцихос (Каттербах, 46), Я.Хорн, Эхизибуэ (Реджбецай, 72), Борнау, Честич, Дрекслер (Тильманн, 88), Дуда (Арокодаре, 88), Скири, Вольф.

Предупреждения: Стамбули, 49. Бужеллаб, 89. Я.Хорн, 89.

Судья: Зиберт (Германия).

20 января. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».