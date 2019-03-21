Сане избежал тяжелой травмы после матча с Сербией

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане избежал тяжелой травмы колена в товарищеском матче против Сербии (1:1). Форвард сербов Милан Павков жестко сфолил на немецком футболисте в концовке встречи и был удален.
Cо слов Сане, момент получился не самый приятный, но с ним все в порядке.
- Фол выглядел хуже, чем был на самом деле, но с моим коленом все хорошо, - написал Сане в своем Твиттере.
Напомним, что сербы в начале встречи открыли счет, а немцам удалось отыграть только во втором тайме.
🗣️ @LeroySane19: "The foul looked worse than it was, everything is fine with my ankle."#DieMannschaft #GERSRB 🇩🇪🇷🇸 pic.twitter.com/bEG2b1U5Ld– Germany (@DFB_Team_EN) 20 марта 2019 г.
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