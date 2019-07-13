Салихамиджич считает, что Павар сделает в "Баварии" следующий шаг в своей карьере

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич – о переходе защитника Бенжамена Павара. ​23-летний француз перешел в стан мюнхенцев из "Штутгарта", покинувшего Бундеслигу по итогам прошлого сезона. Павар подписал контракт до 30 июня 2024 года. ​

– Во время своего выступления за "Лилль", "Штутгарт" и сборную Франции Бенжи продемонстрировал, что может выступать на различных оборонительных позициях, – приводит пресс-служба клуба слова Салихамиджич. – Для нас это очень важно. Именно такие универсальные футболисты нам и нужны. Я на сто процентов уверен, что Павар сделает в "Баварии" следующий шаг в своей карьере и поможет стать команде не только более гибкой тактически, но и более сильной.

В прошедшем сезоне в составе "Штутгарта" игрок принял участие в 31 матче, отметившись тремя желтыми карточками.