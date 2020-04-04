Румменигге уверен, что «Бавария» с Фликом достигнет своих целей

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге доволен, что главный тренер Ханс Флик продлил контракт с клубом. Его новое соглашение рассчитано до 2023 года.

— «Бавария» очень довольна работой Ханси Флика, — цитирует пресс-служба клуба Румменигге. — Команда под его руководством очень хорошо прогрессирует, играет в привлекательный футбол, который приносит нужный результат. Мы являемся единственным немецким клубом все еще участвующим во всех трех турнирах. Мне лично также нравится как Ханси Флик ведет себя с командой, его человеческие качества впечатляют. «Бавария» доверяет Ханси Флику, и мы уверены, что вместе с ним наши цели будут достигнуты.