Румменигге считает, что ничья с "РБ Лейпциг" не ухудшает шансы "Баварии" на чемпионство

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге - о матче с "РБ Лейпциг" (0:0) в 33-м туре чемпионата Германии.

- Было видно, что команда хочет одержать победу. Парни показали великолепную игру, доминировали в матче и заслуживали победу, - цитирует функционера официальный сайт "Баварии". - Сегодняшний матч был очень эмоциональным, у "Лейпцига" очень хорошая команда, и сегодня они это в очередной раз доказали. Нам приходится довольствоваться ничьей, но она не ухудшает нашу ситуацию. Я считаю, что если в следующую субботу команда против "Айнтрахта" сыграет так же, то у нас будут хорошие шансы взять чемпионство.

Все о чемпионате Германии - здесь.