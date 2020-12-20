Румменигге: «Бавария» сделала все, чтобы продлить контракт с Алабой"

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о переговорах по продлению контракта с защитником Давидом Алабой.

«Наш клуб сделал все возможное, чтобы продлить контракт с Алабой. Мы сделали ему очень щедрое предложение, несмотря на финансовые проблемы. Последние переговоры были в октябре, но предложение не было принято. Я не знаю, будет ли еще один раунд переговоров», — приводит Bayern&Germany слова Румменигге.

В сезоне-2020/21 Алаба провел 18 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Контракт 28-летнего австрийца действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Реала» и «Барселоны».